Allegri, conferenza Juve-Empoli: segui la diretta

TORINO - Conquistata la vetta grazie al successo per 3-0 al Via del Mare contro il Lecce e agli impegni in Supercoppa italiana dell'Inter, la Juve vuole arrivare allo scontro diretto del 4 febbraio al Meazza avanti in classifica. Prima del big match, però, c'è da pensare all'Empoli, avversario della Vecchia Signora nel 22° turno. La formazione di Massimiliano Allegri è reduce da cinque vittorie consecutive e ha inanellato una striscia di sedici risultati utili di fila in campionato. Di fronte, sabato alle 18 all'Allianz Stadium, si troverà un Empoli rinfrancato dalla cura di Davide Nicola. Il tecnico ex Torino, che ha preso il posto di Andreazzoli sulla panchina dei toscani, al proprio esordio ha conquistato un netto 3-0 contro il Monza (tripletta di Zurkowski) trovando una vittoria che agli azzurri mancava dal 12 novembre: 1-0 al Maradona contro il Napoli. Nonostante si tratti di una sfida quasi da testacoda - l'Empoli è penultimo in classifica a quota 16 -, la Juve deve fare massima attenzione. Massimiliano Allegri presenterà la sfida nella conferenza stampa della vigilia in programma alle ore 14.