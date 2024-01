Di Canio su Inter-Juve: “Allegri firmerebbe per il pari perché è convinto..."

“Se l’Inter vince il campionato è abbastanza indirizzato”. È la previsione di Luca Marchegiani , che a Sky Calcio Club ha detto la sua in merito alla corsa scudetto tra i bianconeri e gli uomini di Simone Inzaghi. Una corsa che, nell'ultima giornata di campionato, ha visto la formazione di Allegri rallentare in classifica nel match interno contro l' Empoli di Nicola terminato con un pareggio, mentre i nerazzurri sono tornati al primo posto grazie al successo di Firenze . L'Inter deve inoltre recuperare la gara contro l'Atalanta valida per la 21ª giornata.

Marchegiani su Inter-Juve

Grande protagonista della vittoria del Franchi l'estremo difensore svizzero Yann Sommer che ha parato il calcio di rigore di Nico Gonzalez, al rientro dopo l'infortunio alla coscia che lo ha tenuto ai box per 34 giorni, ottenendo il 13° clean sheet in campionato. Da portiere a portiere, Marchegiani prosegue: "Non credo che la sfida di San Siro sarà una partita decisiva per quelli che sono gli obiettivi della Juventus. Tuttavia, per il campionato darà sicuramente una bella indirizzata".