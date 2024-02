Verona-Juve, la formazione ufficiale: sciolto il dubbio in attacco

Il centrocampo Juve a Verona

A centrocampo non sembrano essere previsti stravolgimenti, ma anche in questo caso ci sarà un cambiamento rispetto all'ultimo match giocato. Per la sfida contro il Verona, Allegri opta per gli stessi 5 elementi che quest'anno hanno contribuito all'ottimo rendimento della squadra, guadagnando di fatto il ruolo di titolarissimi. Sulla corsia destra gioca Cambiaso, a sinistra invece ci sarà Kostic. Quest'ultimo torna dal 1' dopo la panchina contro l'Udinese, con il tecnico bianconero che in quel frangente aveva optato per Weah da inizio partita e per l'ingresso di Iling-Junior a gara inoltrata. In cabina di regia confermato Locatelli, che sarà coadiuvato dalle due mezzali McKennie e Rabiot.