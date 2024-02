Allegri e la Juve che non vince: “Non è frustrante. Prima di pensare a Conte…”

Allegri: "Continueremo così"

Il tecnico bianconero ha esordito: "Aver fatto un punto in tre partite non è un bel momento. La trasferta di Verona è sempre complicata, loro non stanno facendo male. Baroni sta facendo un ottimo lavoro, ha perso a Milano al 90' e a Napoli ugualmente. Bisogna fare una bella partita e avere un atteggiamento migliore non come prestazione ma come attenzione nei dettagli". Su un possibile cambio modulo: "No. Continueremo così, non sono tre risultati negativi che cambiano l'andamento di una stagione. Nel 2016/2017 avevamo 7 punti di vantaggio sulla seconda ma serviva cambiare, ora non serve. Le ultime prestazioni non sono state brutte. Sono state prestazioni in linea con la nostra stagione. Abbiamo pagato nei dettagli, non si possono prendere gol come quello contro l'Udinese e quello contro l'Inter. Bisogna avere maggiore attenzione nella cura dei particolari che poi fanno vincere le partite".