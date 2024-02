"Allegri, il tuo calcio non paga più. Chiesa sembra un giocatore normale…"

"Chiesa sembra un giocatore normale"

Viviano si concentra poi su alcuni singoli, tra cui Federico Chiesa: "La Juve, sapete come la penso, credo sia una squadra forte, sicuramente non forte quanto l'Inter ma è forte. La classifica ci sta, assolutamente, ma la proposta di gioco no. Locatelli sembra diventato un giocatore normale e io son convinto che Locatelli sia un giocatore forte. Anche Chiesa sembra sia diventato un giocatore normale, e per me lui è tra i 2-3 calciatori italiani più forti in assoluto. Di Vlahovic abbiamo parlato varie volte... Credo che quel tipo di calcio non porti più i risultati che l'avevano contraddistinto quando la Juve aveva una squadra troppo più forte, e giocava con la sigaretta in bocca".