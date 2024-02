Juve, la profezia di Allegri si è avverata: la differenza con lo scorso anno

Allegri lo ha ripetuto più volte, anche quando, dopo la vittoria di Lecce del 21 gennaio, la Juventus sembrava destinata a lottare per lo scudetto fino all’ultima giornata: i bianconeri devono guardare alla distanza dal quinto posto, non ad altro. E alla fine, a furia di dirlo, la Juventus si è davvero ritrovata a doversi guardare le spalle. Il ritmo delle ultime quattro partite impone riflessioni e calcoli di classifica sulla quota Champions, non più su quella tricolore: due punti in 360 minuti è un passo da retrocessione, dopo aver invece viaggiato ad alta velocità da Frecciarossa a cavallo tra l’antivigilia di Natale e la fine di gennaio. In poco più di un mese i bianconeri avevano messo in cassaforte 15 punti in 5 partite, poi è arrivato il punto con l’Empoli e il conseguente buio: prima della sconfitta di San Siro, la Juventus aveva perso solo con il Sassuolo a settembre.