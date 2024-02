Huijsen, mezza Europa lo vuole, alla fine la spunta la Spagna

Dean Huijsen sta attirando molta attenzione su di sé. Logico: è forte, ha personalità e quando fai gol come quello segnato al Frosinone non puoi non dare nell'occhio, soprattutto se sei un difensore centrale. E così è già partita la rumba intorno al giovane olandese.

La mossa della Roma e le sirene inglesi

La Roma, a cui la Juventus lo ha prestato fino a fine stagione (prestito secco, quindi nessun diritto ai giallorossi), vorrebbe prolungare l'accordo di un anno, per averlo anche l'anno prossimo. Ma hanno bussato alla porta della Juventus anche club inglesi, disposti a versare una cifra intorno ai 40 milioni. La Juventus però lo ha blindato e non ha intenzione di cederlo, nonostante le lusinghe siano molto allettanti.

Sognando la maglia della Roja

Piuttosto, bisogna vedere come reagisce il ragazzo a queste richieste. Perché lui, per esempio, è molto attratto dalla Spagna. Ma niente paura, non Real e Barcellona, proprio la Nazionale, la popolare Roja. Tra qualche giorno, infatti, riceverà il passaporto spagnolo.

Huijsen, infatti, è nato in Olanda, ma è cresciuto in Spagna fin dall'età di 5 anni e sta completando l'iter burocratico. A quel punto potrebbe scegliere di rispondere alla chiamata della Spagna e non dell'Olanda. Il quotidiano madrileno Marca, per esempio, è sicuro che lui abbia già deciso di diventare un giocatore della Spagna.

Per la Juventus cambia poco, resta un tesserato, di recente blindato con un rinnovo e intorno al quale costruire la difesa del futuro, perché, come dice Montero che l'ha lanciato nella Primavera bianconera: "Lui è davvero un fuoriclasse".