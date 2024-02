Juve, Bremer è il più richiesto: ecco quanto vale per Giuntoli

Quanto costa Bremer?

Un'idea, però, la Juventus se l'è fatta, un po' come tutti i club che guardano l'andamento dei prezzi in un determinato ruolo per fissare quello dei loro giocatori. E nelle ultime due estati di mercato ci sono stati due grandi difensori centrali che si sono mossi: Josko Gvardiol, nell'estate 2022, è passato dal Lipsia al Manchester City per 90 milioni, mentre l'anno scorso il coreano Kim è passato dal Napoli al Bayern Monaco per 60 milioni. Considerando quella forbice, la valutazione di Bremer potrebbe partire dai 75 milioni di euro, anche in considerazione dell'età (26 anni) che è vicina al momento di piena maturazione del nazionale brasiliano. Difficile che Giuntoli accetti offerte inferiori.