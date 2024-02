Juve, c'è modo e modo: cosa resta, il futuro del club e quello di Allegri

L’impressionante ritmo e la schiacciante superiorità dell’Inter può avere un paradossale effetto consolatorio per la Juventus e i suoi tifosi. Nel senso che, anche qualora i bianconeri non avessero follemente sperperato punti con Empoli, Udinese e Verona, difficilmente avrebbero potuto misurarsi con una tale macchina da guerra calcistica .

Juve, linfa Champions: ma c'è modo e modo...

La fatica e la sofferenza con cui la squadra di Allegri strappa i tre punti al Frosinone, in casa oltretutto, evidenziano una stridente differenza con i nerazzurri che, in trasferta, annientano il Lecce, divertendosi e divertendo. Dopodiché c’è modo e modo di non vincere un campionato, così come c’è modo e modo di arrivare nelle prime quattro.

È altamente improbabile che la Juventus fallisca la qualificazione alla prossima Champions League - che per la cronaca non è l’obiettivo minimo o quello assoluto, ma quello che fa la differenza fra la vita e la morte finanziaria del club -, ma se i prossimi tre mesi dovessero trascorrere come l’ultimo, sarebbe una condanna ingiusta per i tifosi che stanno comunque accompagnando con entusiasmo la stagione bianconera (ieri ancora un esaurito allo Stadium).