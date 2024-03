"Pulito nell'anima": Rafaela Pimenta, il post sulla squalifica doping per Pogba

Il Tribunale Nazionale Antidoping ha deciso di squalificare per quattro anni Paul Pogba. Una sentenza shock per il giocatore, per la Juve e per una carriera, all'alba dei 31 anni (da compiere il 15 marzo) che potrebbe essere giunta al capolinea. Gli ultimi due anni sono stati travagliati per il centrocampista francese dall'infortunio al ginocchio fino a questo nuovo capitolo. L'ultimo spiraglio per cercare di vedersi ridurre questa pesante squalifica potrebbe essere quella di impugnare la sentenza al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

Tanti i messaggi di stima e affetto nei suoi confronti da parte dei supporters bianconeri ma anche di ex compagni e amici come Dybala e Morata, ma anche Cuadrado e Vlahovic. Tutti per il polpo che ha passato gli ultimi mesi a cercare di difendersi dalle accuse cercando di dimostrare la sua innoncenza davanti al Tribunale. Un messaggio che è arrivato anche da Pimenta sui propri social.

Pimenta, il messaggio a Pogba Rafaela Pimenta è sempre stata vicina a Paul Pogba, nei momenti più gioiosi e anche in quelli più dolorosi. Ha sempre speso bellissime parole per il suo assistito di cui ha sempre apprezzato le sue enormi doti umane, oltre che quelle calcistiche. L'ha sempre sostenuto e l'ha seguito passo dopo passo nella sua carriera. La sentenza della squalifica per quattro anni dopo la positività al Dhea è arrivata fragorosa e anche lei ha voluto dedicare un post al centrocampista francese. Sui social ha postato una serie di foto assieme a Paul e ha scritto nella didascalia: "Foto scaricata con uno dei miei più grandi eroi. Quello che non si arrende mai. Chi sta in piedi, nonostante tutto. Saggio oltre i suoi anni, pulito nell'anima. Nel bene e nel male".

