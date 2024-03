Allegri: “Pogba? Calcio perde calciatore straordinario”. E svela: “Ho scritto…”

La sentenza e la squalifica di Paul Pogba da parte del Tribunale Nazionale Antidoping hanno scosso tutto l'ambiente Juve e non solo. Tantissimi i messaggi di vicinanza al centrocampista francese, partendo dai tanti amici, compagni ed ex compagni, come Dybala, Vlahovic o lo stesso Cuadrado. Sui social ha scritto anche un bellissimo post la sua agente Rafaela Pimenta e, durante la conferenza alla vigilia di Napoli-Juve, ha voluto parlare della situazione anche Massimiliano Allegri.