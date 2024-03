L'allarme di Mauro: Usare il Var così fa diventare il calcio playstation

Napoli-Juve e l'uso del Var

"Non c'è dubbio che il Var in tante occasioni sia fondamentale. Bisognerebbe saperlo usare e avere più rispetto del gioco. Sono sempre stato scettico su questo aggeggio, lo chiamo così per sfotterlo. Credo condizioni la prestazione dell'arbitro e abbia annullato completamente il lavoro del guardalinee". Esordisce così Mauro, che poi prosegue: "Certamente il Var viene usato in maniera furbesca dai calciatori per ottenere il massimo da interventi che quando giocavo io facevano parte del gioco. 'Step on foot' mi sembra un'espressione fuori dal mondo. In un gioco in cui si usano i piedi, arrivare leggermente in ritardo e sfiorare un avversario senza affondare non è mai fallo in un calcio dove il contatto è fondamentale. Non si può pensare di giocare senza contatti. Con la moviola ogni contatto è fallo. Mi rendo conto che è l'era della tv, quindi è difficile rinunciarci a una macchina del genere. Bisogna fare un protocollo serio e far intervenire il Var solo in certe occasioni. Sennò la partita diventa un gioco alla PlayStation".

Un commento poi su Vlahovic, che ieri ha sbagliato alcune grandi chance da gol, assumendosi però la propria responsabilità nel post gara: "Per un centravanti è fondamentale fare gol, ma quando un attaccante ha 3-4 occasioni da gol, vuol dire che ha giocato bene. Non bisogna giudicare la prestazione solo se si segna. Ieri Vlahovic e tutta la Juve hanno fatto una grande partita di fronte a una squadra che ha ripreso a giocare bene".