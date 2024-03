Juan Jesus bullo, sfottò a Vlahovic e ira dei tifosi Juve: "Lo libero..."

La vittoria del Napoli sulla Juventus ha caricato tutto l'ambiente partenopeo. La squadra di Calzona è stata brava a sfruttare le occasioni create, al contrario dei bianconeri che non sono stati lucidi davanti al portiere. Chi si è trovato da solo davanti a Meret più volte senza riuscire a sfruttare al meglio quanto creato è Dusan Vlahovic , che a fine partita si è scusato con tutti i tifosi per le nitide occasioni fallite . Juan Jesus , due giorni dopo, avrebbe voluto infilare il dito nella piaga nei confronti del serbo.

Juan Jesus, il commento su Vlahovic

Sui social sta infatti girando lo screen (immortalato da diversi utenti in diversi momenti) di un commento del difensore brasiliano riguardante l'esclusione di Dusan dalla Top 11 dell'ultimo turno di Serie A: "Vlahovic ce l'ho io, dopo lo libero...". Il commento, in ogni caso, sarebbe stato eliminato dopo pochi minuti. La presunta presa in giro di Juan Jesus, che solo una settimana fa contro il Cagliari si era reso protagonista di un grave errore propiziando il gol dei rossoblù, è stato anche ripreso dai tifosi della Juventus che hanno voluto rispondere evidenziando le statistiche del difensore (solo due contrasti vinti e nove possessi del pallone persi) proprio contro i bianconeri di Allegri.