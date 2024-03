“Juve, ecco i giocatori perfetti. Allegri ha perso fantasia, sui no di Max..."

«Non è facile per lui. Lo attaccano di brutto in questo momento, ma 6 scudetti non si vincono per caso. Sta puntando tanto sulla fase difensiva, perché è l’unico modo con questa rosa per arrivare alla vittoria. Non a caso adesso che in difesa sgarrano e iniziano a prendere diversi gol, son venuti meno i risultati».

Cosa manca alla Juve per lottare per lo scudetto?

«Devono tenere Rabiot e aggiungere almeno 4 giocatori di quelli bravi per avvicinarsi all’Inter. Manca chi tira e segna da fuori area. Un difensore forte, un centrocampista con gol e assist nei piedi, un paio d’esterni che saltino l’uomo. Solo così potrà far giocare la squadra più offensiva e portare tanti palloni in area a Vlahovic, che alla lunga la butta dentro anche se con Inter e Napoli si è mangiato qualche gol».

Juve-Atalanta è un match point per la Champions?

«La Juve aveva 18 punti di vantaggio ed era nettamente al sicuro, adesso ne ha 10 ma domenica è uno scontro diretto: se la Juve batte l’Atalanta, è fatta. Le servono ancora 12-13 punti da qui alla fine, a 70 c’è la certezza della Champions».