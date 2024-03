Pagelle Juve: Cambiaso, gol e caos. McKennie eroico, Locatelli poca qualità

McKennie 7.5

Eroico per dedizione alla causa e qualità nelle giocate, con pure due assist pazzeschi. Si vede chiaramente che non è nelle migliori condizioni: oltre a non effettuare le sue famose rimesse laterali a lunga gittata, cerca di evitare cadute per non correre rischi con una spalla fuori uso. Nonostante ciò, è un combattente nato e nell’emergenza Allegri non può farne a meno.