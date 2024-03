Ravanelli: "L'allenatore della Juventus non può dire una frase del genere"

"Non si può dire una frase del genere". Commenta così Fabrizio Ravanelli , ex bomber e leggenda della Juventus, le dichiarazioni di Allegri nel post partita con l'Atalanta. Nel corso della trasmissione televisiva Pressing Penna Bianca senza mezzi termini ha criticato le parole dell'attuale tecnico bianconero. Ma che cosa ha acceso la polemica?

"Secondo me da allenatore della Juve non può fare quelle dichiarazioni, ha sbagliato Max. Non può dire che abbiamo guadagnato un punto sul Bologna da allenatore della Juve. Lui allena la Juventus, secondo me ha sbagliato. È un messaggio che secondo me non deve mandare neanche all’interno dello spogliatoio". Non è la prima volta che l'ex attaccante della Vecchia Signora si è espresso sul tecnico livornese perché ha parlato anche del suo futuro ...

Futuro Allegri, Ravanelli: "Non sono convinto"

La Juve e Allegri è il grande punto interrogativo, perché la squadra ha perso la verve del girone d'andata e nelle ultime settimane ha perso tantissimi punti, non soltanto dall'Inter ma si è vista anche superare in classifica dal Milan. Il tifo si è diviso sul tecnico livornese: se all'Allianz Stadium è stato esposto uno striscione per i suoi 1000 punti in Serie A - oltre a qualche fischio tra primo e secondo tempo - non è stata la stessa cosa sui social visti i continui commenti negativi.

Anche Ravanelli qualche tempo fa si era espresso così circa il futuro sulla panchina della Juve di Allegri: "Credo che la cosa più importante per lui sia capire se questa Juventus con qualche innesto possa essere competitiva sia in Champions che in campionato. Vorrà delle certezze e giocatori di grande qualità. Per questo non sono convinto che possa rimanere ancora sulla panchina della Juventus. I tifosi non sono contenti di questa Juventus, soprattutto perché dopo la partita contro l'Inter si è sciolta come la neve al sole".