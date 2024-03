Da punto di forza a fragilità: la Juve in punizione torna sui banchi di scuola

In punizione per… le punizioni. La lettura difensiva da horror che ha portato al primo gol di Koopmeiners nell’ultima recita contro l’Atalanta rappresenta una recidiva per la Juventus dell’ultimo mese e mezzo. E così, lungo il sentiero che porterà alla sfida di domenica all’ora di pranzo con il Genoa, i bianconeri andranno a ripetizioni. Dove? Alla Continassa, naturalmente, dove in settimana alcune sedute saranno mirate, in particolare, a ritrovare il feeling con i calci piazzati.



Juve, cattiveria smarrita

Già, perché il fondamentale in realtà aveva messo le ali alla squadra che fino all’inizio di febbraio stava contendendo il primato in classifica all’Inter. Ma, così come l’aveva portata in alto, ora rischia di concorrere a schiacciarla verso il basso, nel contesto di una striscia aperta di sette partite che ha fruttato sei punti appena in graduatoria. E il discorso vale, allo stesso modo, nell’una e nell’altra area di rigore. Questione di cattiveria smarrita quando è ora di colpire l’avversaria, forse. Questione di concentrazione perduta quando è ora di alzare il muro dietro, sicuramente. Fatto sta che, in termini offensivi, la Juventus aveva trovato 9 volte la via del gol sugli sviluppi di un calcio piazzato nelle prime 22 giornate. E che l’ultimo aggiornamento sul tema riporta di un solo centro confezionato così negli ultimi 6 turni, con la giocata vincente sul gong trovata da Rugani allo Stadium contro il Frosinone.