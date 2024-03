Perché il rinnovo di Vlahovic può portare Koopmeiners alla Juve

Juve, c'è anche Ferguson: le parole dell'agente

Che sta davanti in classifica. È un fatto, comunque, che un centrocampista con le caratteristiche di Koopmeiners alla Juve non c’è: uno con la gamba giusta per le due fasi ma soprattutto con la lettura per gli inserimenti. Ah: neanche lui è “nato imparato” e quando l’Atalanta lo ha prelevato dall’Az Alkmaar per 14 milioni (ah, le plusvalenze...) segnò solo 4 gol, ma a Bergamo c’è l’abitudine di aspettare i giocatori mentre alla Juve no (non bastarono neanche i 45 milioni spesi per Kulusevski a far sì che si potesse aspettare ma chissà: magari ci si dovrà abituare in fretta - I tempi cambiano...) e dunque li si vuole pronti o sperare che lo siano.