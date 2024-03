Juve, l’analisi di Marocchi: “Gioca solo dei pezzi di partita. Parte tutto...”

"Ma non è che la Juventus, da quando ha iniziato a giocare meglio per segnare più gol, ha finito per prenderne di più?": negli studi televisivi di Sky Sport al termine del match pareggiato dai bianconeri in casa con l'Atalanta, Fabio Caressa apre il dibattito. A prendere la parola, poi, è l'ex calciatore del club, e oggi opinionista tv, Giancarlo Marocchi: "Allora, non so se è stato un tentativo di giocare un po' meglio che, secondo me, ad Allegri fregava il giusto. Ma quanta carica ti dava quella classifica mentre tu eri a uno-due-tre punti dall'Inter e, potenzialmente, a un certo punto, anche un punto avanti? Allora, quella era una carica che ti permetteva di andare in campo e dicevi 'Intanto non li faccio mai tirare in porta'".