Allegri, ora il quesito è un altro: numeri da esonero, la posizione della Juve

Dalla Continassa trapela un messaggio chiaro, improntato alla massima fiducia nell’allenatore che dovrà traghettare la squadra alla Champions sino alla 38ª giornata, cioè l’ultima, per essere poi convocato in sede e parlare di futuro con la volontà di proseguire. E a proposito di storia, quella bianconera insegna che esonerare gli allenatori è una rarità se non proprio una eccezione. Dunque dopo la non secondaria novità del ritiro di due notti al Jhotel prima del match col Genoa , la sosta non porterà scossoni e si arriverà così alla vigilia di Pasqua con la Juventus allegriana pronta a dare segnali di resurrezione a Roma , in casa della Lazio .

Juve, aprile sarà un mese cruciale per i destini bianconeri

E aprile sarà un mese cruciale per i destini juventini visto che oltre al solito menù di campionato servirà sul tavolo anche le semifinali di andata e ritorno proprio con la Lazio: tre giorni dopo la gara dell’Olimpico altro match con i laziali all’Allianz per il primo atto della semifinale di Coppa che vivrà il secondo martedì 23. In un mese tre sfide Tudor-Allegri, sempre che non succedano cataclismi tali da indurre la dirigenza a sottoscrivere scelte in controtendenza con la storia bianconera. Che però, va ribadito, non offre tante analogie nel passato con una pochezza di risultati come quella recente e quindi i paragoni reggono solo fino a un certo punto. Punto e a capo, o no?