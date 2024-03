Mercato Juve, si vende per comprare? I cinque bianconeri più richiesti

Yildiz fa gola in Liga e Premier

Il secondo fra i giocatori più richiesti è Kenan Yildiz. Il talento turco, che ha brillato in maniera accecante due mesi fa facendo il pieno di paragoni illustrissimi, ora sembra in appannamento ma le stimmate di Del Piero si sono intraviste e tanto basta a molti per credere ciecamente in lui. Kenan fa gola, in particolare, in Spagna e in Inghilterra. La Juventus, tuttavia, lo considera incedibile e solo davanti un'offerta folle (oltre 100 milioni che, per la cronaca, non è arrivata) potrebbe dare il via libera per lasciarlo partire. Lo score stagionale in prima squadra è di 19 presenze e un gol (gran gol a Frosinone) in campionato e di due presenze ed altrettanti gol in Coppa Italia.