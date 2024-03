La Juventus, l'Italia e l'Europeo: Gatti l'operaio e l'occhio di Spalletti

Federico Gatti misura i campi della Continassa in una dimensione rarefatta: quella che avviluppa i (pochi) giocatori che restano ad allenarsi in casa durante la sosta delle Nazionali. Un’atmosfera che, però, rischia di diventare un poco plumbea se quell’azzurro lo avevi assaporato e che ora invece intravvedi solo da lontano e in una visione parecchio sfocata. Molto è anche dovuto al fatto che nel nostro paese il calcio, soprattutto in questa fase storica, non procede su percorsi lineari ma per strappi un poco forzati e, così, si rivela un’accelerazione ardita quella che portò alla chiamata di Federico Gatti in Nazionale. Figlia della inesausta ricerca dell’allora ct Roberto Mancini e di una voglia di bruciare le tappe nella rabdomantica scoperta di soluzioni. Che poi Gatti, pur protagonista di una bellissima ed edificante storia di calcio e di vita, fosse già pronto per quel salto è tutto un altro discorso.

Per carità: lui ha fatto di tutto per giocare al meglio le proprie carte e non le ha sbagliate nella gara d’esodio contro l’Inghilterra in una plumbea serata a porte chiuse a Wolverhampton. A dirla tutta gli è girata pure male perché è toccata anche a lui, incolpevole, bere l’amarissimo calice dell’amichevole contro l’Austria a Vienna, ultimo atto prima che le altre Nazionali si esibissero in un Mondiale a cui gli azzurri erano esclusi per la seconda volta consecutiva. Una partita al clima lugubre, in un’atmosfera da epicedio degna di un romanzo di Joseph Roth. E chissà se Gatti, amante dei libri, conosce il romanziere austriaco che come nessuno ha saputo raccontare le atmosfere degli imperi e delle civiltà che implodono, vivendone dall’interno la disgregazione. E anche la prima volta con Spalletti non fu memorabile, nonostante la vittoria, e così per ora è finito fuori dai radar.