Juve, che fare con Rabiot, Szczesny e Chiesa: la nuova filosofia sui rinnovi

Una opzione che evidentemente era considerata congrua dalla gestione precedente, visto che anche Szczesny ne ha usufruito lo scorso anno fino al 2025. E il caso del portiere è appunto uno di quelli che saranno soggetti alle analisi in vista dei prossimi rinnovi contrattuali che dovranno tenere conto della sostenibilità finanziaria e della “spending review” (la revisione della spesa) che dovrà caratterizzare i prossimi anni di gestione. Il portiere polacco lo sa bene e, infatti, ha preso in considerazione l’ipotesi di firmare a cifre ridotte con un altro paio d’anni di contratto che lo porterebbero a chiudere, scavallati i 35 anni, di fatto a chiudere la carriera con la Juventus .

Il rinnovo di Rabiot

La situazione più urgente, ovviamente, è quella che riguarda Adrien Rabiot che, come è noto, ha firmato per una stagione soltanto. Recentemente, dal ritiro della sua Nazionale, il francese ha rilasciato dichiarazioni sospese tra la riflessione e l’apertura: «È stata una scelta importante da parte mia quella di rinnovare per un solo anno con la Juve. La prossima stagione dovremmo giocare la Champions League e partecipare al Mondiale per Club. Queste sono cose che rientrano tra le mie riflessioni, ma non ho ancora preso una decisione a riguardo». Il suo ingaggio, 7 milioni netti all’anno, è uno dei più pesanti dell’intera rosa e il club proporrà un leggero calmieramento, magari inserendo dei bonus.