Furia Conte: “Giustizia Sportiva una vergogna, patteggiamento un ricatto”

"Antipatico perché vinco? Non è un problema mio"

E ancora: "In cinque anni ho vinto uno Scudetto e ho fatto due promozioni. Sono antipatico perchè vinco? Non è un problema mio. Io faccio il mio lavoro, lo faccio al massimo, chiedendo il massimo prima a me e poi ai miei calciatori e alla società. Do fastidio? Non è un problema mio. Novara-Siena? Prosciolto, bello, prosciolto, cavolo! L'accusa infamante è caduta. E' caduta, dici: 'Che è rimasto?'. N'altra partita che durante questi mesi Antonio Conte non l'ha mai pensato nessuno sui giornali. Eh eh eh eh, sbagliato, eh! C'è Albinoleffe-Siena, dove Conte non poteva non sapere. Io mi sono dovuto far spiegare cinque ore che significa 'non poteva non sapere' dagli avvocati. E se mi dite ancora che ho capito che significa 'non poteva non sapere', io vi dico, ho dei dubbi. Non mi sembra di essere un deficiente da questo punto di vista".