Allegri e il futuro Juve: “Non avevo dubbi. Se vinci sei un bravo ragazzo…”

TORINO - Archiviata la pausa per le nazionali, la Serie A torna in campo per il 30° turno che si giocherà tra sabato e il lunedì di Pasquetta. Nel calendario spicca la sfida in programma sabato alle 18 allo stadio Olimpico tra Lazio e Juve. Partenza col botto per Igor Tudor, che raccoglie la pesante eredità di Maurizio Sarri e fa il proprio esordio sulla panchina biancoceleste proprio contro la "sua" Juve: alla Vecchia Signora, infatti, ha vissuto i suoi anni migliori da calciatore e vi è tornato nella stagione 2020-21 per ricoprire il ruolo di vice Pirlo. I bianconeri stanno attraversando un periodo complicato e nelle ultime otto partite hanno vinto una sola volta, lo scorso 25 febbraio, 3-2 al fotofinish contro il Frosinone (doppietta di Vlahovic e gol decisivo di Rugani), passando così al terzo posto in classifica con il Milan balzato alle spalle dell'Inter. Come se non bastasse, contro la Lazio Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic, squalificato per il rosso beccatosi nel finale del match contro il Genoa (0-0). Quello dell'Olimpico sarà solo un antipasto dato che le due formazioni si ritroveranno di nuovo una contro l'altra in semifinale di Coppa Italia (andata il 2 aprile all'Allianz Stadium e ritorno all'Olimpico il 23).