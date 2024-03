De Sciglio con la Lazio, la formazione ufficiale della Juve: l'Allegrata di Pasqua

Juve, si rivede Kean, ma col tridente

Come confermato da Allegri in conferenza stampa, Kean gioca titolare vista l'assenza di Vlahovic per squalifica e i problemi fisici di Milik. Una grande chance per la punta italiana che non scende in campo dal primo minuto dal match contro il Cagliari dello scorso novembre. Il classe 2000 è ancora fermo a 0 gol in campionato. A supportarlo Cambiaso a destra e Chiesa a sinistra.