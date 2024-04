"Non merita di finire così": crisi Juve, Allegri come Lippi ma senza addio

Lippi, il discorso d'addio alla Juve

"Non merita di finire un'annata in questa maniera, non lo merita nella maniera più assoluta. Io ho cercato di fare tutto il possibile e immaginabile per cercare di dare una svolta a questa squadra, di caricarla, di ridargli un po' di linfa. Ho cercato di tirar fuori tutto quello che mi era possibile. Però in questo momento questa è una squadra che è troppo fragile caratterialmente, troppo fragile mentalmente. Non riesce a esprimersi. Allora se il problema sono io, ho deciso di dare le dimissioni. Se il problema sono io, a questo punto, vediamo se questa squadra senza il problema Lippi - se il problema è Lippi e tutto quello che comporta Lippi e ha comportato in questi due mesi, da quando Lippi ha dato l'annuncio ufficiale che andava via dalla Juventus e se si è creata questa fragilità da parte della squadra che non riesce a ribaltare niente, che non riesce a fare niente di quello che sa fare, sono convinto - siccome non merita di finire in questa maniera, mi prendo tutte le responsabilità e vi saluto, arrivederci".