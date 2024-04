Allegri: “Se sono bravo? Non tocca dirlo a me”. E sul futuro in dirigenza…

"Sono giocatori che hanno bisogno di mettere dentro partite, partite internazionali che servono per crescere. Vlahovic sta crescendo. Abbiamo soluzioni importanti davanti, sono ragazzi che crescono giocando".

Cosa teme della Fiorentina? Avete fatto autocritica?

"È una squadra spregiudicata, gioca e offende. Sono gare difficili. Perché abbiamo perso punti? Ci sono diversi motivi, domani abbiamo la possibilità di consolidare la nostra posizione, con l'idea chiara, in totale serenità, che abbiamo otto partite per centrare il nostro obiettivo".

Oggi la Juve vale di più rispetto all'inizio del campionato?

"È semplice. Ci sono giocatori bravi che più giocano e più migliorano. Ecco perché è fondamentale arrivare in Champions. L'anno prossimo ci sarebbero delle partite in Europa. Un'opportunità per crescere per chi ha disputato meno partite internazionali".

È soddisfatto dei tre anni alla Juve? Ci sono partite che rappresentano un rimpianto? Siviglia per esempio.

"Lì perdemmo ai supplementari per un tiro da fuori, se ricordo bene. Sai quante ne ho sbagliate e quante ne sbaglierò. Il calcio è bello perché nel post tutti dicono: avrei fatto questo o quell'altro. Ma poi quando siamo li ci vuole un secondo per decidere. Ma sai quante volte ho sbagliato e sbaglierò nelle scelte, nella formazione e in tutte le cose. Il calcio è bello per questo. Però sul lavoro non sono io che devo dire se sono bravo o non sono bravo. Io lavoro, mi diverto, ho molta passione e cerco di fare il meglio possibile mettendo tutto quello che ho dentro. Poi come tutti sbagliamo".