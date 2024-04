Soulé, che futuro? A Napoli lo chiamano, "Vieni!", la risposta di Mati

Gli ultimi giorni di Matias Soulé sono stati particolari, per il compleanno, ma anche per il suo futuro. Con il suo Frosinone è alla ricerca di punti salvezza e contro il Napoli, al Maradona, la squadra ha trovato un punto importante. Una felicità, quella del pareggio conquistato contro i campioni d'Italia, spezzata in parte da quel rigore sbagliato nel primo tempo e neutralizzato da Meret, neo di una gara comunque ben giocata dal classe 2003 argentino. Al triplice fischio e all'esterno dello stadio il giocatore, di proprietà della Juventus, è stato chiamato da alcuni tifosi azzurri per fare alcune foto.

Soulé-Napoli e la richiesta dei tifosi Matias non si è sotratto alle richieste e si è avvicinato alla folta folla azzurra per regalare un sorriso ai presenti tra foto e grandi sorrisi. Anche se da parte dei tifosi del Napoli è arrivata anche una richiesta particolare. Tra un "Vieni al Napoli?" e un "Ti aspettiamo a Napoli", Soulé ha risposto con un "Non lo so" e con un filo di imbarazzo ha continuato a farsi le foto con i bambini presenti. Tra le richieste c'è anche chi gli ha chiesto: "Matias mi regali la maglia" ma purtroppo la risposta è stata negativa: "non posso, l'ho già scambiata in campo".

L'argentino non ha chiuso la porta, è rimasto vago visto che sul suo futuro c'è ancora tanta incertezza: "Sto parlando con la Juve e non so cosa succederà" ha detto qualche giorno fa a Espn, ma su di lui ci sono anche diverse squadre di Premier League. Intanto, dopo la sfida del Maradona, ha festeggiato il suo compleanno assieme ai compagni del Frosinone, gli amici Dybala e Paredes, oltre alla sua famiglia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA