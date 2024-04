Juve, allarme rosso: 500 è un numero che non piace. Il dato che preoccupa

L'eccezione in Coppa Italia

La difficoltà a gonfiare la rete, allora, è (anche) conseguenza delle linee-guida seguite finora, esasperando concetti come atteggiamento mentale e solidità difensiva per compensare quelle che restano lampanti lacune qualitative in organico, soprattutto nella zona nevralgica del campo. Dopo la rete alla Dea da parte di Milik, al termine di una discesa di Iling sulla sinistra e del solito assist di McKennie, però, è calato il buio. Negli ultimi cinque turni di campionato, infatti, i bianconeri hanno segnato appena tre reti, due di propria iniziativa se si sottrae al timido dato anche l’autogol di Dossena a Cagliari. A referto, in sostanza, rimangono soltanto i centri di Gatti con la Fiorentina e di Vlahovic in Sardegna: il primo sugli sviluppi di un calcio d’angolo e il secondo direttamente su punizione. Ecco, appunto.