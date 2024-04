Tardelli su Allegri e le parole di Giuntoli sul futuro Juve: "Non mi ha stupito"

TORINO - È giorno di vigilia in casa Juve: martedì alle 21 i bianconeri affrontano la Lazio all'Olimpico nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. La squadra di Massimiliano Allegri parte in vantaggio grazie al 2-0 firmato Chiesa-Vlahovic nel primo round allo Stadium ma vuole mettersi alle spalle il pareggio di campionato contro il Cagliari, quando sotto 2-0 è riuscita a rimetterla in piedi con la punizione dell'attaccante serbo e l'autogol di Dossena. A proposito del primo rigore concesso ai sardi per mano di Bremer, Marco Tardelli a 90° Minuto ha commentato: "Assolutamente no, la palla gli tocca la testa, gli va sul braccio.... Dossena ha colpito di testa, la palla è andata sulla testa di Bremer e poi sul braccio. Non è rigore".