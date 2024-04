Agnelli, post già virale: cosa ha scritto subito dopo lo Scudetto Inter

Scudetto Inter, il post di Agnelli

Andrea Agnelli ha voluto commentare il trionfo dei nerazzurri a modo suo su X. L'ex presidente della Juventus ha infatti voluto scrivere "XVI.V.MCMLXXXII. Fino alla Fine...". Tradotto, la data del ventesimo scudetto della Vecchia Signora in numeri romani: 16 maggio 1982, accompagnato dallo storico motto del club. Un messaggio social che è stato subito commentato in massa dai tifosi bianconeri, che non hanno perso l'occasione per ricordare tutti i successi arrivati sotto la gestione dell'ex numero uno bianconero e non solo. Il suo ultimo post social risaliva a dicembre 2023, dopo l'ultima sentenza riguardante la Superlega.