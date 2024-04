Pinsoglio, c'è l'annuncio del matrimonio: la proposta è da favola

Pinsoglio, c'è l'annuncio del matrimonio

La romantica proposta di Pinsoglio è arrivata in una villa storica di Torino, accompagnata da uno splendido cuore formato da petali di rosa. Il tutto è stato condiviso dalla compagna compagna Hind El Mahi su Instagram, con la didascalia "Ho detto sì" e un favoloso anello. Non resta quindi che capire la data del matrimonio, che coinvolgerà in pieno il mondo Juve. Già nei commenti del post in tanti hanno infatti manifestato la loro gioia per Pinsoglio, in grado di entrare nei cuori dei tifosi e dei compagni di squadra pur senza scendere quasi mai in campo.