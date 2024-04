Allegri, mercato, rinnovi, sponsor: Juve, ora Giuntoli disegna il futuro

Allegri, il contratto e Giuntoli

Chiaro che questa situazione di stallo non possono generare energie positive perché anche nel calcio le certezze sono la base per esprimere il meglio di se stessi. Dunque alla Juventus in questo momento, tra Allegri e il dt Giuntoli, si sta vivendo una di quelle situazioni di surplace di ciclismo che si vedono in pista nella specialità della velocità: quando i due corridori si studiano, stanno sui pedali con micro-movimenti e si fa scorrere il tempo in attesa di decidere quando far partire lo scatto. Che in realtà, nella fattispecie, spetterà al dirigente visto che Allegri ha un contratto valido anche per la prossima annata per cui la prima mossa non la farà mai. Va però detto che la scelta di non dare ancora la scossa, in un senso o nell’altro, non è fine a se stessa o figlia di ignavia.