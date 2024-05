London Calling per l'esterno della Juve: la cessione può fruttare 10 milioni

London Calling e Filip Kostic potrebbe dire yes. Sirene dalla Premier League e in particolare dalla capitale inglese per l’esterno serbo, che appare in procinto di dire addio alla Juventus la prossima estate. La Vecchia Signora, infatti, l’ha messo nella lista dei sacrificabili. Valutazione 10 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe alla dirigenza bianconera di realizzare pure una plusvalenza, visto che era stato pagato all’Eintracht Francoforte 12 milioni più bonus nell’estate 2022. In questi mesi sono circolati vari accostamenti ai club della Saudi Pro League, ma al momento non c’è nulla di concreto e la soluzione araba non appare così stuzzicante per il classe 1993. Kostic sarebbe invece intrigato dalla possibilità di fare un’esperienza Oltremanica.