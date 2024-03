Juve, futuro e cessioni: un protagonista dell'anno scorso verso la Ligue 1

Kostic, numeri diversi quest'anno

Numeri rilevanti che lo avevano elevato al rango di grande colpo di mercato. D’altronde la Juventus se l’era accaparrato dai tedeschi per soli 12 milioni più bonus. Un affarone alla luce del rendimento di Kostic, che quest’anno però non è riuscito a ripetersi. Il calo nelle prestazioni appare vistoso e certificato da numeri impietosi: 0 reti e solo 4 passaggi vincenti. Le sue performance sono dimezzate e adesso la Juve si interroga. Dinanzi a una buona offerta potrebbe lasciare Torino in estate. Kostic è legato al club bianconero fino al 2026 con uno stipendio da 3 milioni annui. Le voci relative alle sirene arabe non hanno trovato grossi riscontri; mentre dalla Premier League al momento non si è andati oltre una prima fase di monitoraggio.