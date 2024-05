Gudmundsson, la prova che la Juve fa sul serio. E un jolly può sbloccare Calafiori

Si chiama Tommaso Barbieri il jolly della Juventus sul mercato. Il gioiellino bianconero fa gola a diversi club di A e appare in rampa di lancio. Merito di un’annata brillante nel Pisa dove si è imposto come uno dei migliori esterni della Serie B . Ottime prestazioni condite da 3 reti e da altrettanti assist. Un rendimento che non è passato affatto inosservato, catturando l’attenzione di numerosi osservatori. In particolare sulle tracce del terzino classe 2002 ci sono Genoa e Bologna.

Gudmundsson, Giuntoli è già al lavoro

Mercoledì allo Zini, in occasione della gara tra Cremonese e Pisa, c’era in tribuna il ds genoano Marco Ottolini, spettatore eressato proprio alla prestazione del numero 42 pisano. Il Grifone, infatti, sembra orientato a non riscattare Spence dal Tottenham. E così il Genoa ha messo gli occhi su Barbieri, che può diventare una carta preziosa per la Vecchia Signora all’interno dei dialoghi per Albert Gudmundsson. L’islandese resta un obiettivo juventino per l’estate. Un interesse che va avanti da diverso tempo, con Giuntoli che ha già incontrato i suoi rappresentanti. Il segnale di come dalle parti della Continassa facciano sul serio per l’ex AZ Alkmaar, autore finora di 14 gol in campio- nato. I liguri hanno fissato a 35 milioni il prezzo per cederlo.