Capello: "Allegri-Juve, ciclo finito". E si lancia sul futuro di Max

Il pareggio all'Allianz Stadium tra la Juve e la Salernitana ha sancito aritmeticamente la qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League. Eppure è tanta la delusione per il finale di campionato, dopo una prima parte di stagione ad altissimi livelli. Così Capello sulla situazione in casa Juve: " Credo che Allegri abbia finito il suo ciclo alla Juventus. La squadra non è così forte come pensano i tifosi e come si è pensato dopo il girone d'andata. Ha dei grandi limiti di qualità, ieri nel primo tempo non riusciva a essere pericolosa. Nella ripresa - ha sottolineato - quando è scattato qualcosa nella testa dei giocatori e con il cambio di assetto tattico, la squadra si è un po' ritrovata. Comunque ci sono altre squadre con dei valori più alti rispetto alla Juve. Sarà molto importante il prossimo mercato ".

Allegri ora potrebbe essere tentato da una esperienza all'estero? Capello la vede così: "Molto dipende dalla destinazione che si sceglie. Se vai in Arabia Saudita lo fai per i soldi, se vai in Inghilterra ci vai per la competizione, in Francia o Spagna per fare vedere che sei capace di vincere anche all'estero". Intanto Allegri, insieme alla Juve, avrà la possibilità di vincere un trofeo: "I trofei restano nella bacheca e sono sempre importanti, si gioca sempre per questi obiettivi. Quando alleni squadre come Milan, Inter e Juventus, è normale che chi li allena pensa di portare qualche trofeo in bacheca. Per quanto riguarda l'Atalanta, sarebbe un sogno vero poter raggiungere questi obiettivi. Ha due possibilità, due partite difficili, però questa Atalanta può sorprendere tutti quanti". L'analisi di Capello si estende anche a Roma e Milan, e in particolare al reparto offensivo...