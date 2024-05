Soulé: “Ultime due gare fondamentali, spero di essere decisivo”. Sul futuro...

"Sono molto contento di questa annata. Non me lo sarei aspettato". Sono le parole di Matías Soulé , che al termine del 16º Trofeo Maestrelli di Latina ha risposto sul proprio futuro e sul finale di stagione con la maglia del Frosinone. I ciociari si collocano attualmente al quartultimo posto a pari punti con l'Empoli, e dovranno pertanto lottare fino all'ultimo per conquistare la permanenza nella massima Serie. Nel mentre, in casa Juve tengono banco le sorti della giovane promessa di proprietà del club prossimo a rientrare dal prestito.

Soulé sul proprio futuro

"Questo è il primo anno in cui ho l'occasione di giocare con continuità in Serie A - ha dichiarato il giocatore - . Spero di potere continuare su questa strada. Adesso ci aspettano due partite fonamentali, spero pertanto di potere essere decisivo. Cosa mi aspetto che accada dopo l'estate? Non saprei, non ho la testa a cosa succederà. Penso solo a questi due prossimi impegni in cui speriamo di raggiungere l'obiettivo e di trovare la prima vittoria fuori casa", ha concluso Soulé.