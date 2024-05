Chiesa, la Juve aggrappata e il 2021. E per il rinnovo schermaglie e contatti

TORINO - È una questione di Fede, anche. Quella che spingerà 40 mila juventini a riempire lo stadio Olimpico domani sera per spingere la squadra verso un titolo in bacheca che manca da tre anni, per la precisione dal 19 maggio 2021. Allora c’era Andrea Pirlo, il Maestro, a dirigere l’orchestra bianconera. E di fronte c’era sempre la Dea che bendata non è: quella di Gasperini ci vede benissimo e domani comincerà la sfida per la Coppa Italia con l’etichetta, non sempre fortunata, di favorita, di squadra da battere. Stavolta sulla panchina della Juventus andrà a sedersi Massimiliano Allegri che, dopo aver faticosamente condotto i bianconeri alla fondamentale (per i bilanci e non solo) qualificazione alla Champions League, vorrebbe congedarsi con un trofeo per chiudere almeno con un sorriso la seconda parte della sua carriera juventina, decisamente meno fortunata e ricca di successi della prima.