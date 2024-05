Arthur porta il super mediano alla Juve. Gudmundsson, l’ostacolo è in casa

Le contropartite per il Genoa

Il Grifone apprezza diversi talenti juventini: già l’estate scorsa il ds Ottolini, a sua volta ex Juventus, aveva provato a prendere in prestito Fabio Miretti, mentre da tempo ha puntato Enzo Barrenechea come erede di Strootman, che andrà via a parametro zero. I rossoblù, inoltre, seguono il terzino Tommaso Barbieri, visionato dal vivo ancora un paio di settimane fa in occasione di Cremonese-Pisa. Insomma, le basi per un’operazione allargata ci sono tutte. Esattamente quello a cui ambisce la Juventus, che non ha intenzione di spendere i 35 milioni richiesti dal Genoa per l’attaccante ex AZ Alkmaar.