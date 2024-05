Pagelle Juve: Vlahovic bomber vero, Danilo testa e cuore, Rabiot tosto, Allegri…

Vlahovic 9

Bravissimo, non bravo, a trasformare in gol la palla filtrante di Cambiaso, proteggendola con forza con la gamba sinistra dall’attacco disperato in rimonta di Hien per poi spararla di destro in porta per l’1-0 dopo appena 4 minuti, con potenza e freddezza da vero bomber. Nella ripresa si vede negato un rigore e la doppietta dallo stinco di De Roon su un tiro in area dopo ottima progressione. Gioisce per la doppietta di testa ma viene annullato per un fuorigioco di centimetri visto alla tv. Milik (36’ st) ng.