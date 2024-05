Da Fagioli a Pinsoglio, la foto che racchiude l’emblema del progetto Juve

Felicità, gioia e commozioni. Il successo della Juventus in Coppa Italia è un mix di emozioni, soprattutto per alcuni dei ragazzi protagonisti nel percorso in questi anni in bianconero. Soltanto nella serata dell'Olimpico contro l'Atalanta sono scesi in campo tra campo e panchina diversi giocatori cresciuti nel vivaio del club. Un momento importante che la società ha voluto sottolineare con un post sui social per dare ulteriore risalto al lavoro svolto in questi anni con l'avvento della Next Gen.

Trionfo Juve, progetto giovani "Dal vivaio alla conquista del trofeo insieme in prima squadra". Questa è stata la didascalia del post messo su X dalla Juventus con la foto in cui, oltre alla Coppa Italia e al dirigente Pessotto, sono stati inseriti anche quei giovani cresciuti in bianconero. Nell'ordine: Pinsoglio, Iling-Junior, Yildiz, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Miretti, Kean. Ben quattro di loro in campo chi dall'inizio (Hans e Samuel) e chi a gara in corso (Kenan e Fabio), ma l'aspetto importante è la crescita del progetto Juve, culminato con la conquista di un trofeo importante.

Un progetto avvalorato e accentuato con la creazione della Next Gen nel 2018, grazie alla quale diversi ragazzi hanno potuto assaggiare il calcio professionistico prima di esordire con la Juve dei grandi, andare a fare esperienze in altri club e rientrare alla base per crescere ancora agli ordini di Allegri. Tanti sono quelli attualmente in bianconero e altrettanti sono quelli in prestito come Soulé, Barrenechea, Huijsen e Kaio Jorge giusto per restare in Serie A. Un successo che ha esaltato anche Elkann nel post gara: "Vincere aiuta a vincere, bel momento per la Juventus, quindicesima coppa Italia, tanto ottimismo e speranza per il futuro perché la Juventus ha giovani straordinari".

