Può nascere una Juve alla francese: Giuntoli lo insegue da cinque anni...

Occhi puntati sulla Ligue 1. L’orizzonte, a dire il vero, non è inedito per il mercato della Juventus: gli ultimi due acquisti a titolo definitivo del club, Weah e Djalò, sono approdati a Torino direttamente dal massimo campionato transalpino. L’esterno e il centrale, di più, militavano nello stesso club, ovvero il Lille di Paulo Fonseca. Una sorta di “doppietta” che, in vista della prossima stagione, non è escluso possa ripetersi, pur con un’altra società per protagonista. Sotto la lente d’ingrandimento di Cristiano Giuntoli, in questo momento, c’è infatti il Nizza. Già, perché Khephren Thuram da tempo è uno dei nomi prediletti per rinforzare la mediana e le sue quotazioni negli ultimi giorni sono segnalate in forte rialzo. Ma anche perché Jean-Clair Todibo si è iscritto di diritto alla corsa a una maglia per la retroguardia bianconera della prossima stagione.