Cherubini, fine dell'incubo squalifica: nuovo futuro lontano dalla Juve

TORINO - Oggi finisce la squalifica, fra quaranta giorni finisce la Juventus: è un periodo di svolte per Federico Cherubini, che festeggerà la fine dell’inibizione per la questione plusvalenze, viaggiando al seguito della Next Gen contro la Carrarese (playoff di andata) e, per la prima volta dopo sedici mesi, potrà andare in campo prima della partita o bazzicare gli spogliatoi. Sensazioni e odori per coinvolgere tutti i sensi nella fine di un incubo. Per carità, sedici mesi di inibizione non fanno di Cherubini un Mandela del calcio, ma l’assurdità della sua condanna è uno dei tanti paradossi di un procedimento che, di stranezza in stranezza, ha visto un club pagare caro, insieme ai suoi dirigenti, e altri essere incredibilmente perdonati ad assoluta parità di violazione. Ma oggi è tutto finito e Cherubini non ha certo voglia di guardarsi indietro a ripensare al fatto di essere stato condannato per le plusvalenze gonfiate, lui che è stato il dirigente che aveva interrotto la pratica. È la giustizia sportiva, baby... Piuttosto, Cherubini, si guarderà indietro fra poco più di un mese, al momento di lasciare la Juventus, dopo dodici anni intensi di progetti realizzati. E se siete arrivati fin qui a leggere chiedendovi come mai Cherubini meriti una pagina intera di giornale è perché, forse, non ne conoscete bene la storia, per lo meno quella degli ultimi dodici anni. E noi siamo qui per raccontarvela.