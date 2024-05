Gli MVP 2023-24: Szczesny-Soulé-Bremer candidati, c'è anche un obiettivo Juve

Manca poco al termine della stagione della Serie A e i verdetti sono quasi tutti completati. Tra chi ha sorpreso e chi invece ha deluso, le dinamiche del campionato sono state molte. La Lega , come ogni anno, ha pubblicato i candidati per vincere i premi delle varie categorie divise per ruolo , oltre quelli per il miglior giocatore, che sarà rivelato il 24 maggio, e il top U23. Nessun calciatore può figurare in più di una categoria.

Szczensy e Soulé tra i top della Serie A

Tra i tre giocatori in lista per concorrere al titolo di miglior portiere non è presente Sommer, che ha vinto lo scudetto con l'Inter. Ci sono invece due "numeri uno" italiani: Carnesecchi dell'Atalanta, autore di un campionato ricco di miracoli, e Di Gregorio del Monza, sempre costante durante l'anno. A completare il trittico di candidati c'è Szczesny, che con i suoi interventi ha regalato molti punti in più alla Juventus. Lotteranno invece per il premio di miglior Under 23 tre giovani talenti, che da titolari hanno stupito. A cominciare da Soulé, che con il Frosinone ha trovato spazio e si è messo in mostra in vista del suo ritorno in bianconero: 11 gol e 3 assist con i gialloblù. Presente anche Zirkzee, punta di diamante nell'orchestra tattica di Thiago Motta al Bologna. Undici reti anche per lui, oltre tanta qualità nel legare il gioco con i compagni di squadra. Infine un difensore, Bellanova, che al Torino è esploso e ha messo a segno 1 gol e 7 assist, candidandosi anche per un posto all'Europeo.

Mvp Serie A, i candidati per la difesa

Tra i top tre difensori emerge un altro bianconero, Bremer. Il brasiliano è stato la colonna della Juventus durante la stagione e ha migliorato le sue prestazioni rispetto all'anno precedente. Presente anche Bastoni, braccetto dell'Inter e vero rappresentante del ruolo moderno. Allo stesso modo spicca anche Calafiori, reduce dalla doppietta alla Vecchia Signora e tra i protagonisti della cavalcata del Bologna per un posto in Champions League.

I criteri di valutazione

Questi i criteri di valutazione spiegati dalla Lega Serie A: "Le terzine sono state selezionate tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate della Serie A TIM 2023/2024 (a eccezione della 38ª). Tra i Top 3 individuati per ogni categoria i vincitori dei premi MVP saranno i calciatori che, in base alle statistiche, hanno fatto registrare l’indice di efficienza più elevato".