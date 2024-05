Ceppi, chi è il baby numero 10 che la Juve ha strappato all’Inter e blindato

Testa al presente, senza dimenticare il futuro. Mentre la Juventus è al lavoro per pianificare la prossima stagione, non passa in secondo piano il settore giovanile bianconero: a testimoniarlo anche quanto riuscito con la Next Gen, in piena lotta per la promozione in Serie B tramite i playoff. A dimostrare ciò, però, c'è anche la tempestività da parte del club di blindare uno dei talenti più brillanti delle giovanili: Paolo Ceppi.