Montero chiude la stagione Juve con una novità. Poi toccherà a Thiago Motta

Montero, Bologna-Juve e il risultato

Con un’unica eccezione: il gol del 3-3 di Yildiz, talento che proprio lui era stato il primo a coltivare a Vinovo all’inizio della scorsa stagione. A quella rete Montero si è lasciato andare a una corsa esultante come fosse ancora calciatore, incurante della pioggia battente così come del fatto che la partita e il suo risultato non fossero certo vitali per la stagione bianconera. Però sapeva che grazie a quel gol la Juve molto probabilmente non avrebbe perso e avrebbe potuto provare a strappare una vittoria (quasi riuscendoci, quando Aebischer ha deviato in extremis un tiro a colpo piuttosto sicuro di Chiesa). E l’importanza della differenza tra perdere e vincere, ovvero del risultato, è invece eccome una delle prime cose che vengono in mente quando si pensa a Montero, come d’altra parte quando si pensa alla Juventus.