Motta, il perché della scelta Juve. Zirkzee-Calafiori: Giuntoli cala il jolly?

Huijsen la carta per arrivare a Calafiori

In questo senso il dt Cristiano Giuntoli potrebbe rompere gli indugi e accelerare l’operazione magari evitando un esborso importante di danaro, da dirottare sul centrocampista, proponendo un giocatore particolarmente interessante come il giovane difensore Huijsen, adesso in prestito secco alla Roma. In realtà la lista dei partenti è nutrita alla Continassa per cui sono più d’una le possibilità per individuare l’incastro giusto che consentirebbe di trovare l’intesa. Calafiori piace moltissimo per la sua duttilità oltre che intelligenza tattica: oltre a essere mancino, ciò che manca nella attuale difesa bianconera, si disimpegna con la stessa facilità come braccetto di sinistra nella difesa a tre o come marcatore sullo stesso lato nella retroguardia a 4 dove può anche ricoprire il ruolo di esterno.