Juve-Monza, ultima formazione della stagione: le scelte ufficiali di Montero

Ultimi 90' della stagione, poi sarà rompete le righe. Questo pomeriggio all'Allianz Stadium la Juventus se la vedrà con il Monza per la gara che chiuderà il campionato. Una partita che vedrà il giro di campo con il trofeo della Coppa Italia, oltre al saluto di Alex Sandro che lascerà la squadra. Ultima partita anche per Paolo Montero sulla panchina bianconera, prima di dare il là all'era Thiago Motta: queste le scelte probabili di formazione del tecnico, che distribuirà l'undici iniziale con il 3-4-3.

Juve-Monza, le scelte di Montero: la difesa Tra i pali ci sarà Perin: in attesa di sciogliere nodo portiere del prossimo anno, visto l'imminente arrivo di Di Gregorio, sarà l'ex Genoa a difendere la porta bianconera. Quest'anno per lui, oltre alle 5 apparizioni in Coppa Italia, soltanto due presenze in Serie A: nelle gare con Bologna ed Empoli, rispettivamente seconda e terza giornata di campionato.

Per quanto riguarda il terzetto difensivo, pronti Danilo come braccetto di destra e Alex Sandro, alla sua partita d'addio, a sinistra. In mezzo pronto Rugani (fresco di rinnovo), con Bremer che invece, pur convocato, partirà dalla panchina. Indisponibile De Sciglio, ma un paio di assenze importanti ci sono anche per quanto riguarda la linea mediana...

